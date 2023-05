La bomba d’acqua che si è abbattuta questa mattina sull’area a nord di Napoli ha messo in ginocchio diversi comuni tra cui Giugliano, Villaricca, Marano e Mugnano.

Auto sommerse dopo la pioggia: tragedia sfiorata a Villaricca

Voragini, tombini saltati e strade come fiumi: l’enorme quantità di acqua scesa in pochi minuti ha reso le strade inagibili per automobilisti e pedoni, creando enormi disagi alla circolazione e pericoli.

A Villaricca per un attimo si è temuto il peggio. Secondo quanto racconta un testimone, in via Corigliano, strada che collega la città con Marano, Qualiano e Giugliano zona Ripuaria, un automobilista anziano è rimasto intrappolato nella sua auto che è stata completamente inondata dall’acqua piovana. L’uomo, fortunatamente, è riuscito a salvarsi giusto in tempo davanti agli occhi impotenti della Polizia Municipale.

Quel tratto di strada, sprovvisto di rete fognaria, diventa una trappola per residenti e automobilisti ad ogni temporale o pioggia più consistente. Dunque tragedia evitata ma la problematica c’è da anni e non è mai stata risolta.

Anche Giugliano è stata semisommersa dall’acqua. Strade allagate in via Casacelle, via Giardini, via Oasi Sacro Cuore, via Frezza, via San Francesco d’Assisi e tutta la zona dei Monaci. Tombini saltati in via Colonne e nei pressi delle Palazzine Ina Casa.

Situazione analoga in via Licola mare. Una titolare di un bar, per poter attraversare l’arteria stradale, ha dovuto indossare delle buste in plastica a mo’ di calzari per proteggere i piedi e le caviglie.