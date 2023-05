Sono basti pochi minuti di pioggia, grandine e vento per allagare alcune strade della provincia di Napoli. Danni più gravi si registrano a Marano, a Giugliano e a Mugnano.

Bomba d’acqua sull’area Nord di Napoli: strade come fiumi e tombini saltati

Corso mediterraneo si è trasformato, a causa della pioggia battente, in un torrente d’acqua. Addirittura si sarebbe formata una crepa proprio lungo la carreggiata. Non va meglio nella terza città della Campania: strade allagate in via Casacelle, via Giardini, via Oasi Sacro Cuore, via Frezza, via San Francesco d’Assisi e tutta la zona dei Monaci. Tombini saltati in via Colonne e nei pressi delle Palazzine Ina Casa.

Situazione analoga in via Licola mare. Una titolare di un bar, per poter attraversare l’arteria stradale, ha dovuto indossare delle buste in plastica a mo’ di calzari per proteggere i piedi e le caviglie. A riprendere la scena un cliente del bar con il telefonino; le immagini sono state poi pubblicate sui social.

“Questo è un degrado sia per i cittadini sia per il paese – è lo sfogo della titolare, rimasta bloccata nella sua attività commerciale -. Ora le forze dell’ordine dove sono? ci sono stati per due giorni senza stop, sono passati i vigili li abbiamo chiamati ma senza aver neanche uno sguardo”. Disagi anche a Mugnano: uFiat 500 è rimasta incastrata con la ruota anteriore in un tombino.