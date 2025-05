Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 7 maggio 2025 in via Ugo Palermo, nel cuore della V Municipalità Vomero-Arenella. Un bambino di tre anni è stato colpito da un palo della segnaletica stradale improvvisamente crollato mentre passeggiava mano nella mano con la madre.

Tragedia sfiorata all’Arenella: cade palo della segnaletica, ferito bimbo di 3 anni

L’incidente è avvenuto nella strada che collega piazza Muzii a via Domenico Fontana, in una zona molto frequentata da residenti e passanti.

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il palo caduto era un segnale di divieto di sosta. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembra che la struttura si sia abbattuta senza alcun preavviso, colpendo il piccolo e provocando immediatamente la reazione allarmata dei presenti. Alcuni passanti sono subito intervenuti per soccorrere il bambino e confortare la madre visibilmente sotto shock.

Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto è giunta in breve tempo un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al bambino e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santobono, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Fortunatamente, le condizioni del piccolo non sarebbero gravi, anche se la prognosi sarà chiarita nelle prossime ore.

In via Ugo Palermo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovendo il palo per evitare ulteriori pericoli per i pedoni. Saranno ora gli accertamenti tecnici a stabilire se si sia trattato di un cedimento strutturale dovuto a incuria o a un difetto di installazione.