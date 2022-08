Auto rimontante con pezzi rubati, 4 arresti in provincia di Napoli. Gli agenti della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, hanno ammanettato una banda dedita alla ricettazione e riciclaggio di veicoli. Una quinta persona, proprietaria di un’autovettura Audi A3 è stata denunciata, in stato di libertà, per analoghi reati.

Brusciano, blitz in un autocarrozzeria

I poliziotti sono entrati in azione all’interno di un’autocarrozzeria di Brusciano dove hanno colto in flagranza di reato il titolare e i dipendenti mentre montavano su di un’auto incidente alcuni pezzi appartenenti ad altro veicolo di uguale modello, risultato provento di appropriazione indebita.

Nella circostanza è stata sequestrata anche una Smart, sulla quale sono in corso indagini per accertarne la genuinità. La Polizia di Stato ha chiuso l’attività commerciale, mediante apposizione di sigilli e, al titolare, sono state contestate le violazioni amministrative nonché penali in materia di reati ambientali.

Inevitabile l’arresto per il titolare della carrozzeria e per tre suoi dipendenti, sottoposti al regime dei domiciliari. La proprietaria del veicolo Audi A3, sorella del titolare della carrozzeria, è stata denunciata in stato di libertà, per analoghi reati.