Un tragico scontro tra auto ha causato una giovane vittima ad Osimo, in provincia di Ancona. A perdere la vita è Aurora Casuro, 22 anni.

Tragico scontro tra auto, muore 22enne

La giovanissima era a bordo della sua auto e probabilmente stava rientrando da lavoro quando si è scontrata con un’altra auto all’incrocio tra via Sbrozzola e la Statale adriatica. L’impatto è stato tremendo: Aurora è morta sul colpo.

Sull’incidente, da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente dell’altra auto, un 21enne di Polverigi. Il corpo della 22enne è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Torrette, a disposizione della magistratura. Il pm di turno potrebbe disporre l’autopsia e aprire un fascicolo per l’ipotesi omicidio stradale.

“Questa sera siamo morti anche noi”. È il messaggio che la mamma di Aurora Caruso ha scritto su Facebook dopo aver appresso la sconvolgente notizia della morte della figlia 22enne.