“Mertens resta, Spalletti va o viceversa. Può succedere di tutto, ma spero che finisca bene e restino entrambi. Ma devo dire che la gestione di Mertens è stata davvero incomprensibile”. È la fotografia del momento tra il miglior bomber del Napoli di tutti i tempi e il tecnico toscano scattata dal giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Tele Club Italia.

Auriemma: “Incomprensibile la gestione di Mertens da parte di Spalletti”

“Siamo in una fase fluida, ma ci dovrebbe essere rivoluzione: potrebbero andare via 4-5 calciatori a patto che arrivino le offerte che De Laurentiis si aspetta. Ci potrebbe essere un Napoli giovane allenato da un tecnico moderno come Gasperini, Italiano, De Zerbi o Sarri. Sì, proprio lui: De Laurentiis – ha ricordato – ce l’ha ancora in testa dopo che lo aveva contattato in piena tempesta-Gattuso”.

Uno dei pezzi pregiati in casa Napoli è di sicuro Kalidou Koulibaly su cui il Barcellona ha fatto un pensiero. “Il problema sarebbe l’ingaggio. Guadagna 6 milioni, ma se il Barcellona ha messo sul mercato De Jong, che guadagna lo stesso, indebitato com’è attua la spending review. Ma non si può mai escludere la pista Bayern Monaco. Al momento – ha sottolineato Auriemma – sono contento del piazzamento Champions, ma amareggiato perché il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto. Le responsabilità principali le addebito a Spalletti, ha sbagliato tre partite decisive. Il lavoro di Gattuso va rivalutato considerando che ha ottenuto gli stessi punti. Ad ogni modo, mi dispiace che De Laurentiis non sia apprezzato dai napoletani, ma vive a Roma e dovrebbe essere essere più presente. Altrimenti – ha concluso il giornalista – mette lì un uomo di personalità e di storia calcistica che a Napoli non manca di certo”.

di Antonio Di Monaco