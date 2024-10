Attiva a Casavatore una “Biblioteca per la salute” per i pazienti con patologie psichiche.

Percorsi riabilitativi e altre attività per pazienti affetti da patologie psichiatriche, finalizzati a favorire il loro reinserimento sociale e a migliorare la qualità della vita, sono al centro del progetto ‘Biblioteca della Salute’. La biblioteca comunale di viale Marconi a Casavatore è stata messa a disposizione grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Napoli 2 Nord e il Comune di Casavatore. Tanti gli eventi e i percorsi formativi in programma, che vede il coinvolgimento di associazioni locali, come Sos Psiche e la Fondazione onda per il benessere delle donne.