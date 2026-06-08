Droga al Don Guanella, padre e figlia arrestati con un chilo di stupefacenti: per la 37enne concessi i domiciliari

Quasi un chilo di droga nascosto in casa e 10mila euro in contanti sequestrati dalla Polizia. A tre settimane dall’arresto di Giovanni Solipago, 65 anni, e della figlia Carmela, 37 anni, nel quartiere Don Guanella di Napoli, arriva una novità sul fronte giudiziario: per la donna sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre il padre resta detenuto nel carcere di Poggioreale.

La droga nascosta tra le cialde del caffè

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione sorprendendo padre e figlia mentre tentavano di disfarsi dello stupefacente. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti hashish e marijuana, in parte occultati all’interno di una scatola utilizzata per conservare le cialde del caffè. Oltre alla droga, i poliziotti hanno sequestrato circa 10mila euro in contanti, ritenuti potenzialmente riconducibili all’attività di spaccio. Il quantitativo sequestrato, vicino al chilogrammo complessivo, ha portato all’arresto dei due indagati.

La scarcerazione della 37enne

Dopo l’arresto, Giovanni Solipago era stato trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre la figlia Carmela era stata condotta nella casa circondariale di Secondigliano. Nelle ultime ore, però, per la 37enne è arrivata la concessione degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato disposto dall’autorità giudiziaria su richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, legale del Foro di Napoli Nord che assiste la donna. Resta invece detenuto il padre, mentre il procedimento giudiziario continua il suo corso.