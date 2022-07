Incidente sull’Asse mediano e traffico in tilt. In questo momento si registra il blocco del transito, in entrambe le direzioni, sul tratto dell’Asse Mediano (SS162NC), al km 20,100, nel territorio comunale di Fratamaggiore.

Incidente sull’Asse Mediano, traffico in tilt: due feriti

Il sinistro è avvenuto a pochi passi dai Comuni di Sant’Arpino ed Orta di Atella, tra le province di Napoli e Caserta. La dinamica è ancora da chiarire. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone. Come anticipa l’Ansa, sul posto è intervenuto personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118. La Polstrada sta effettuando i rilievi. La regolare circolazione verrà ripristinata il prima possibile. Si segnalano rallentamenti e code in direzione Giugliano.

Troppi incidenti

L’asse mediano è teatro in queste settimane di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. Il 10 giugno scorso è morto, a pochi chilometri di distanza, Giuseppe Capodanno, 21enne giuglianese. Tre giorni fa è toccato a Pasquale D’Agostino, 45enne di Sant’Antimo che ha perso la vita nel territorio di Castel Volturno, lungo il raccordo Nola-Villa Literno. Da tempo automobilisti e autotrasportatori chiedono maggiore sicurezza e più controlli.