Tamponamento a catena sull’Asse Mediano. Ieri sera diverse auto hanno impattato l’una contro l’altra – per cause ancora in fase di accertamento – nel tratto stradale che conduce verso Lago Patria.

Asse Mediano, tamponamento a catena tra auto: ambulanze e polizia sul posto

L’incidente è venuto poco dopo le 22. Sul posto sono accorse almeno due ambulanze che hanno medicato eventuali feriti, per poi trasportarli nei vicini nosocomi. Al momento non si conoscono le condizioni di conducenti e occupanti.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale. Oltre ai sanitari, c’erano anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito i rilievi e messo in sicurezza la carreggiata. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico veicolare: decine di auto sono rimaste imbottigliate per molto tempo fino a quando la circolazione non è ripresa regolarmente.