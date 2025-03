Asse Mediano, incidente a catena provocato da autocisterna: almeno dieci auto coinvolte

Drammatico incidente avvenuto questa mattina sull’Asse Mediano in direzione Napoli, nei pressi dell’uscita di Trentola Ducenta. Un’autocisterna ha tamponato un furgone provocando un incidente a catena.

Asse Mediano, incidente a catena provocato da camion: almeno dieci auto coinvolte

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, sarebbero almeno dieci le auto coinvolte dal maxi-tamponamento. Non è chiaro il numero dei feriti. Il traffico è andato in tilt. Si registrano dalle 8 e 30 lunghi chilometri di coda. Presenti sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.