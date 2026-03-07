Incidente sulla circumvallazione esterna tra Melito e Arzano, due macchine distrutte

Drammatico incidente tra Melito e Arzano sulla circumvallazione esterna, nei pressi di Mida Sport, non distante dallo stabilimento Kimbo. Due auto sono state completamente distrutte e ci sarebbero feriti. Una terza macchina coinvolta sarebbe invece scappata dal luogo dell’impatto.

La dinamica del sinistro è da accertare. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi. Il traffico è andato completamente in tilt e si è formata una lunga coda di veicoli in direzione Napoli.