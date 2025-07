Grave incidente stradale sull’Asse Mediano oggi pomeriggio, 24 luglio, nei pressi dell’uscita per Giugliano.

Asse Mediano, ennesimo incidente: coinvolte tre auto. Due i feriti

Nel tratto in direzione Lago Patria, tre automobili sono entrate in collisione, provocando il ferimento di due persone. I soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare le cure necessarie e rimuovere i mezzi coinvolti dall’asfalto.

Sul posto sono giunti anche i tecnici dell’Anas per gestire la viabilità e ripristinare la sicurezza della carreggiata. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, La circolazione stradale è ripresa. L’Asse Mediano è stato teatro di diversi incidenti in queste settimane, complice anche l’aumento del traffico in direzione litorale.