Mattinata di passione per gli automobilisti dell’area nord. L’entrata dell’asse mediano di Mugnano in direzione Capodichino è stata improvvisamente chiusa al traffico, provocando lunghe code e forti rallentamenti lungo tutta la circonvallazione esterna e nei comuni limitrofi.

Asse Mediano: chiusa l’entrata di Mugnano verso Capodichino. Circumvallazione in tilt

La chiusura, avvenuta intorno alle prime ore di questa mattina, e per ragioni ancora da accertare, ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità, con traffico in tilt già a partire da Villaricca e notevoli disagi per chi è diretto verso Napoli. La situazione del traffico resta critica e si prevedono tempi di percorrenza molto elevati per tutti coloro che sono divetti da provincia partenopea al capoluogo.