Momenti di terrore per il cavallo Rocky, trascinato sull’asfalto da un’auto e abbandonato ferito a terra. L’animale è stato salvato grazie all’intervento tempestivo della polizia locale, diretta dal colonnello Biagio Chiariello, che ha rintracciato anche i responsabili, denunciati per maltrattamenti e abbandono di animali.

Arzano, cavallo legato a un’auto: cade e viene trascinato per metri. Due denunciati

Secondo la ricostruzione, Rocky era legato insieme a un altro cavallo e trascinato da un veicolo. Dopo la caduta, il conducente ha continuato a trascinare il cavallo sull’asfalto poi è sceso, ha legato il cavallo ferito a un palo della pubblica illuminazione e si è dileguato con il complice, portando via l’altro equino.

Gli agenti, allertati dai cittadini, hanno trovato Rocky in evidente sofferenza e, con il supporto del personale sanitario, hanno prestato le prime cure. Grazie anche a filmati di videosorveglianza, i responsabili sono stati individuati: uno è un ex consigliere comunale di Arzano con precedenti penali. Entrambi non hanno saputo giustificare il gesto.

Il cavallo è stato posto sotto sequestro, mentre i due uomini sono stati denunciati alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono di animali. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’intervento: “Sono mostri e vanno trattati con condanne durissime”.

Il video