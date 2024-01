Continuano le operazioni dei carabinieri nell’area nord di Napoli e sud di Caserta finalizzate al contrasto al traffico di droga e alla criminalità organizzata.

I militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno messo a segno nelle ultime una duplice operazione che ha portato a quattro arresti: due ad Afragola e due ad Orta di Atella.

Droga, coppia di insospettabili arrestata ad Orta di Atella

Nel piccolo comune della provincia di Caserta i carabinieri hanno bussato alla porta di una famiglia insospettabile. In casa, marito e moglie incensurati di 41 anni e i tre figli minori che hanno rispettivamente 10, 5 e 2 anni. Qui i militari hanno rinvenuto e sequestrato 400 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento del narcotico e diversa contabilità relativa allo spaccio. I coniugi sono stati trasferiti in carcere mentre i bambini sono stati affidati ai nonni. La donna è stata trovata anche in possesso di una carta di identità falsa sulla quale sono in corso accertamenti.

Afragola, confezionava droga mentre era agli arresti domiciliari

Nelle stesse ore ad Afragola gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nell’appartamento di Pasquale Varriale, 45enne del posto sottoposto agli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente. In casa vi era anche il 23enne già noto alle forze dell’ordine Vincenzo De Rosa.

I militari li hanno sorpresi mentre stanno confezionando le diverse dosi droga. I due avevano tentato – nonostante la presenza dei Carabinieri – di disfarsi della droga gettandola nel water.

Boccati i pusher, i carabinieri hanno quindi individuato il pozzetto della fecale all’interno della corte condominiale e trovato, dopo qualche minuto di ricerca, gli involucri di droga.

Rinvenute e sequestrate 47 dosi di cocaina, 12 dosi di marijuana e diverso materiale per il confezionamento.

Nell’abitazione trovati e sequestrati anche 1520 euro in contanti ritenuti provento del reato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.