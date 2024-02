A 17 anni si comportava come un pusher abile ed esperto. Su dei fogli annotava infatti la contabilità dello spaccio, svolgendo la sua “attività” come se fosse una piccola impresa. Tuttavia, la sua “professione” non è passata inosservata ai Carabinieri della stazione di Qualiano che hanno sorpreso il ragazzo nel centro cittadino mentre smerciava droga.

Spaccio con metodo da ‘ragioniere’: arrestato 17enne, gestiva la droga come un’azienda

Con nonchalance aveva appena consegnato una dose di hashish a un acquirente. Al momento del fermo, i militari lo hanno perquisito, trovandogli addosso altre 5 dosi di hashish, 6 di cocaina e 45 euro, somma ritenuta guadagno dell’attività illecita.