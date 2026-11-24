Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha adottato, in data odierna, come disposto in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tre provvedimenti di proroga delle ordinanze prefettizie sull’istituzione delle zone a vigilanza rafforzata nei Comuni di San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Pomigliano d’Arco, in scadenza il 25 novembre 2026.

Area vesuviana, il Prefetto proroga zone a vigilanza rafforzata in tre comuni

I decreti prefettizi sono stati adottati in considerazione dei positivi esiti della sperimentazione in tutti e tre i Comuni, finalizzata a prevenire e contrastare – nelle aree urbane caratterizzate da elevato affollamento – episodi criminali o di illegalità.

L’istituzione delle zone a vigilanza rafforzata consente, infatti, l’applicazione di misure di allontanamento e divieti di stazionamento nei confronti di soggetti che assumono condotte moleste, aggressive o dedite all’illegalità, garantendo un controllo presidiato e sistematico per restituire la fruibilità degli spazi pubblici a residenti e turisti.

Di seguito le strade dei Comuni interessate dal provvedimento prefettizio. Pomigliano d’Arco, area centro: Piazza Giovanni Leone, via Passariello e via Ghandi che circoscrivono il parco pubblico “Giovanni Paolo II”, via Roma e Borgo Pacciano. Torre Annunziata: via Prota, via Caravelli, via Gino Alfani, Corso Umberto I a partire dall’intersezione con via Gino Alfani fino all’intersezione con Via Poerio, piazza Nicotera, piazza Risorgimento, viale Manfredi Francesco, piazza Imbriani, viale Marconi. San Giorgio a Cremano: per la zona nord via Aldo Moro, via Manzoni; per la zona centro piazza Troisi, Villa Bruno, Villa Vannucchi; per la zona sud Largo Arso.

Proseguono le verifiche della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica su tutti i territori dell’intera area metropolitana, con la pianificazione di ulteriori estensioni del dispositivo in altre aree sensibili, al fine di consolidare i risultati finora ottenuti in termini di prevenzione e sicurezza integrata.

Comunicato stampa