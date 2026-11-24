Aversa, 21 novembre 2026 – Portare in aula l’esperienza di chi progetta ogni giorno tecnologie per la sanità e mostrare agli studenti dove possono condurre le competenze acquisite durante gli studi. Con questo obiettivo Kiranet, società ICT specializzata in soluzioni digitali per il settore healthcare, ha incontrato ieri, venerdì 20 novembre, studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Salerno nel seminario “Dispositivi IoT nel settore medicale”, ospitato nell’aula P01-027 dell’Edificio F4.

L’iniziativa, dal titolo “Università e impresa: dalla formazione all’innovazione”, si è svolta dalle 9 alle 11 con un’impostazione tecnico-divulgativa pensata per collegare le conoscenze teoriche del percorso universitario alle applicazioni concrete dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario.

L’incontro si è articolato in quattro momenti. Dopo la presentazione dell’azienda, delle sue attività e degli ambiti in cui operano le sue soluzioni, è stata proposta una panoramica sulle tecnologie dell’Internet of Things e sulle loro principali applicazioni in sanità. Il cuore del seminario è stato un caso concreto: un dispositivo IoT sviluppato da Kiranet, illustrato nelle sue caratteristiche tecniche e nel contesto clinico e assistenziale in cui viene utilizzato. In chiusura, ampio spazio alle domande e al confronto con gli studenti, che hanno potuto approfondire le competenze e le professionalità coinvolte nella progettazione e nella realizzazione di un prodotto tecnologico, dall’idea fino all’impiego nelle strutture sanitarie.

«Siamo convinti che il rapporto tra università e impresa debba essere un ponte da percorrere in entrambe le direzioni – dichiara l’ingegnere Raffaele Chianese, direttore generale di Kiranet –. Le competenze informatiche ed elettroniche che si formano nelle aule dell’Università di Salerno sono esattamente quelle che servono per costruire la sanità digitale di domani. Con questo incontro abbiamo voluto mostrare ai ragazzi che quelle conoscenze trovano un’applicazione concreta qui, nel nostro territorio, in un settore che ha un impatto diretto sulla vita delle persone».

Un tema, quello del monitoraggio e dell’assistenza a distanza, che il direttore generale considera centrale per il futuro del sistema sanitario. «Un dispositivo IoT, in ambito medicale, non è soltanto un oggetto tecnologico – sottolinea Chianese –. È uno strumento che permette di seguire un paziente anche fuori dall’ospedale, di dare ai medici dati affidabili in tempo reale e di alleggerire il carico sulle strutture. Progettarlo significa tenere insieme hardware, software, integrazione con i sistemi informativi esistenti e conoscenza dei processi clinici. È un lavoro di squadra, che richiede profili diversi e grande preparazione».

Nelle parole di Chianese anche uno sguardo alle prospettive: «La curiosità e la qualità delle domande che abbiamo ricevuto ci confermano che c’è un grande potenziale da valorizzare. Il nostro impegno è continuare su questa strada, rafforzando la collaborazione con il mondo accademico e offrendo ai giovani talenti campani l’opportunità di crescere professionalmente senza dover necessariamente lasciare il Sud».

L’incontro con l’ateneo salernitano si inserisce nell’attenzione che Kiranet dedica alla formazione e al dialogo con le nuove generazioni, nella convinzione che l’innovazione in sanità passi anche dalla capacità di avvicinare il talento dei giovani alle sfide reali delle strutture ospedaliere e territoriali.

Chi è Kiranet

Kiranet è una società ICT con sede ad Aversa (Caserta), specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni digitali per il settore healthcare. Realizza piattaforme e sistemi tecnologici a supporto delle aziende sanitarie e delle strutture ospedaliere, contribuendo all’evoluzione dei processi clinici e assistenziali e all’integrazione dei sistemi informativi. Opera in diversi ambiti della sanità digitale: dalla gestione dei dati e dei processi clinici alla gestione delle terapie, fino all’assistenza e al monitoraggio a distanza, con soluzioni progettate per integrarsi con i sistemi esistenti e con l’organizzazione delle strutture sanitarie.

COMUNICATO STAMPA