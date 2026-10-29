Puteolana 1902, pugno duro del Prefetto: tutte le partite in casa a porte chiuse per la stagione 2026/2027

Decisione del Prefetto di Napoli Michele di Bari dopo i gravi episodi di violenza attribuiti alla tifoseria locale. Il provvedimento riguarda tutte le gare interne della Puteolana fino al termine della stagione.

Una decisione durissima per la Puteolana 1902 e per i suoi tifosi. Tutte le partite casalinghe della formazione granata, relative alla stagione calcistica 2026/2027, si disputeranno a porte chiuse, senza la presenza di spettatori sugli spalti. A stabilirlo è stato il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha disposto il provvedimento per ragioni legate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Puteolana 1902, il Prefetto dispone le porte chiuse per tutta la stagione

La misura è stata adottata a seguito della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 27 ottobre 2026 e delle valutazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 ottobre.

Alla base della decisione ci sono i gravi episodi di violenza attribuiti alla tifoseria locale, ritenuti particolarmente preoccupanti dalle autorità competenti. Nel provvedimento viene inoltre evidenziato il concreto rischio che simili comportamenti possano ripetersi, con possibili gravi conseguenze per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Tifosi della Puteolana fuori dallo stadio: cosa cambia

La decisione rappresenta un duro colpo per l’ambiente calcistico di Pozzuoli. La Puteolana 1902 dovrà infatti affrontare tutti gli impegni casalinghi della stagione 2026/2027 senza il sostegno del proprio pubblico. Non si tratta, dunque, di una limitazione circoscritta a una singola partita, ma di una prescrizione estesa all’intera stagione calcistica, destinata a incidere profondamente sul rapporto tra la squadra e la tifoseria. Le autorità hanno ritenuto necessario adottare una misura particolarmente restrittiva alla luce della gravità degli episodi registrati e del rischio di ulteriori disordini.

Puteolana, una stagione senza pubblico sugli spalti

La disposizione del Prefetto segna un passaggio delicato per il calcio puteolano. La squadra granata sarà chiamata a disputare le proprie gare interne in uno stadio privo di spettatori, una situazione che inevitabilmente cambierà il clima delle partite casalinghe. La priorità indicata dalle autorità resta la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, ritenuta incompatibile, nelle attuali condizioni, con la presenza dei tifosi durante gli incontri interni della Puteolana 1902.