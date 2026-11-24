Diplomi conseguiti senza aver frequentato neppure un giorno di scuola. È quanto emerso da un’indagine della Procura di Torre Annunziata che, nella mattinata di martedì 24 novembre, ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo d’urgenza da parte della Guardia di Finanza. Sono 32 le persone indagate per complessivi 46 reati, che sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2025. Tra le accuse, a vario titolo, associazione per delinquere, falsità materiale e ideologica in atti pubblici e autoriciclaggio.

Diplomi facili, sequestrate 14 società tra Torre Annunziata e l’area vesuviana

Il provvedimento riguarda 14 società, 13 delle quali si sarebbero avvicendate nella gestione di sei istituti scolastici paritari di secondo grado. Coinvolti nell’inchiesta istituti e società con sede nei comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Poggiomarino e Ottaviano.

Disposto anche il sequestro di somme di denaro per 6.937.663 euro, ritenute profitto dei presunti reati, e di un’automobile di grossa cilindrata del valore di 168mila euro, che sarebbe stata acquistata con i proventi delle attività illecite.

Circa 5.900 diplomi senza frequentare le lezioni

Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite da alcune anomalie riscontrate in un istituto paritario di Boscoreale, relative al personale non docente, al numero degli studenti e alla genuinità dei titoli di studio rilasciati.

Gli approfondimenti investigativi avrebbero fatto emergere un sistema illecito riconducibile a componenti della stessa famiglia, finalizzato al rilascio di diplomi scolastici dietro il pagamento di somme di denaro.

Circa 5.900 i diplomi rilasciati nell’arco di quattro anni a studenti provenienti da tutta Italia, ai quali sarebbe stato consentito di superare gli esami di Stato senza frequentare le lezioni. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero costituito nel tempo diverse società, alternandole nella gestione degli istituti quando questi perdevano i requisiti necessari per la parità scolastica.

Falsi rapporti di lavoro per scalare le graduatorie scolastiche

L’inchiesta riguarda anche il personale docente e ATA. La presunta organizzazione avrebbe certificato falsamente numerosi rapporti di lavoro, consentendo agli interessati di maturare indebitamente punteggi da inserire nelle graduatorie della scuola pubblica. Il sequestro d’urgenza è stato disposto per scongiurare il rischio che, attraverso l’avvio di nuovi corsi scolastici fittizi, potessero essere rilasciati altre migliaia di diplomi.