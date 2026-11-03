Si è tenuta oggi pomeriggio alle 18.00 presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Arzano, in via don Sebastiano De Rosa, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocata e presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, dopo i furti e i raid subiti la scorsa settimana da diversi esercizi commerciali. “Implementeremo il sistema di videosorveglianza e rafforzeremo il lavoro di presidio nelle zone periferiche e centrali, in particolare nei pressi del campo rom”, ha detto proprio Di Bari.

Arzano, emergenza criminalità, il Prefetto: “Implementeremo videosorveglianza”

Presenti al tavolo, tra gli altri, anche il procuratore di Napoli nord Domenico Airoma, il Comandante provinciale Carabinieri Napoli Biagio Storniolo e il Colonnello Polizia municipale Luigi Aiello. Alla base del Comitato, la volontà di mettere allo stesso tavolo i vertici locali e provinciali delle forze dell’ordine per intensificare i controlli in strada, prevenire nuovi reati e dare una risposta concreta.

“Noi siamo venuti qua per avere contezza di ciò che accade”, ha proseguito il Prefetto. Poi ha rimarcato che ” i dati complessivi della delittuosità sono in diminuzione del 10%“. Ma sottolinea che “non deve essere trascurato qualsiasi elemento che può destare preoccupazione”. Infine un ringraziamento alle forze dell’ordine e a Gratteri: “Voglio ribadire che c’è stata una intesa attività della Dda, e di questo ringrazio il procuratore”, ha aggiunto.

D’altro canto i residenti e i commercianti denunciano controlli insufficienti e un crescente clima di insicurezza. Preoccupazione anche per i continui atti vandalici nella villa comunale. I cittadini chiedono maggiori pattugliamenti, videosorveglianza e interventi sostanziali per garantire sicurezza e legalità.

L’estensione della zona rossa

Sempre Di Bari, lo scorso 22 ottobre, ha firmato un’ordinanza che ha disposto 6 mesi di vigilanza rafforzata e “zona rossa” per la sicurezza ad Arzano efficace dal 23 ottobre 2026 fino al 23 aprile 2027. Lo scopo della misura restrittiva è restituire ad abitanti e titolari delle attività la piena e libera fruibilità delle piazze e delle strade, tutelando il vivere civile.