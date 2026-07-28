Aperta la stagione dei nuovi consigli comunali in provincia: eletti presidenti comunali a Afragola e Mugnano

Si apre ufficialmente la stagione dei nuovi consigli comunali nell’area metropolitana di Napoli. Mentre Afragola e Mugnano hanno già scelto i nomi dei nuovi presidenti del consiglio, a Melito l’appuntamento per la nomina ufficiale è fissato al 30 luglio prossimo.

Afragola: Antonio Caiazzo eletto Presidente del Consiglio Comunale

Ad Afragola eletto Antonio Caiazzo alla presidenza del Consiglio Comunale. La nomina è avvenuta lunedì 27 luglio durante la seduta inaugurale dell’assise cittadina convocata dopo l’insediamento del neo sindaco Gennaro Giustino. L’elezione segna il primo passo istituzionale della nuova consiliatura. Caiazzo, esponente della lista Casa Riformista (legata a Italia Viva), ha ottenuto la guida dell’assemblea con 16 voti favorevoli e 7 contrari.

“Stamattina 16 Consiglieri Comunali mi hanno dato l’onere e l’onore di essere il Presidente del Consiglio Comunale di Afragola. Sono davvero grato ed emozionato. Grazie ad ognuno di loro ma soprattutto grazie al Sindaco Gennaro Giustino che con autorevolezza politica ed istituzionale ha guidato questo percorso”, ha dichiarato sul suo profilo Facebook il neo presidente Caiazzo.

Sulla nomina è intervenuto anche il Coordinatore Regionale di Italia Viva – Casa Riformista, Armando Cesaro, che ha rivolto le congratulazioni a nome dell’intera comunità politica: “Grazie alla sua consolidata esperienza amministrativa, Antonio Caiazzo saprà garantire assoluta imparzialità e trasparenza nella guida dell’assemblea comunale, senza mai perdere di vista le vere priorità del territorio. Ad Antonio vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Mugnano di Napoli: Il quadro politico in evoluzione

A Mugnano di Napoli il presidente del consiglio comunale eletto il 27 luglio è Ezio Micillo, esponente eletto in maggioranza con la lista Mugnano Città Viva. “Sarò il presidente di tutto, maggioranza e minoranza, con un solo obiettivo: garantire un lavoro efficace e produttivo dell’assise comunale, nel rispetto delle regole e dell’ascolto di ogni voce”, ha scritto sui social.

Melito di Napoli: Verso la prima seduta

Ore calde anche a Melito di Napoli, dove l’iter istituzionale è pronto a compiere il suo primo passo ufficiale. L’elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Melito è infatti calendarizzata per la prima seduta dell’assise, convocata ufficialmente per giovedì 30 luglio 2026 alle ore 16:30. La seduta segnerà l’avvio ufficiale dei lavori consiliari e definirà i primi equilibri politici della nuova amministrazione cittadina. Fari puntati su Enrico Maisto, principale candidato a conquistare la poltrona di presidente dell’assise cittadina. Si tratta del consigliere più votato nella lista del PD, principale partito della maggioranza che sostiene la neo-sindaca Dominique Pellecchia.