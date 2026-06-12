Cesa, Guida ter: si insedia il nuovo consiglio comunale. Angela Oliva eletta presidente

Si è insediato ieri pomeriggio il nuovo consiglio comunale di Cesa. Nel corso della prima seduta dell’assise sono stati espletati gli adempimenti previsti per l’avvio della nuova consiliatura, a partire dalla convalida degli eletti.

Il consiglio comunale ha quindi provveduto all’elezione del presidente dell’assise, incarico affidato ad Angela Oliva. Nel corso della seduta è stata inoltre presentata la squadra di governo che affiancherà il sindaco Guida nei prossimi cinque anni. A seguire il giuramento del primo cittadino. Per l’avvocato si tratta del terzo mandato alla guida della piccola città dell’Agro Aversano.

Non sono mancate tensioni in aula, registratesi a seguito della mancata elezione del vicepresidente del consiglio comunale. Il consigliere Giuseppe Fiorillo ha motivato la scelta della minoranza di astenersi dal voto, sostenendo che l’attuale regolamento non garantirebbe un’adeguata rappresentanza dell’opposizione. Alle osservazioni del consigliere ha replicato il sindaco Guida, dando vita a un botta e risposta.