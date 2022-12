Tornano a Giugliano i tradizionali brindisi in piazza del 24 e del 31 dicembre, quest’Amministrazione Comunale ha deciso di inserire i due appuntamenti nel cartellone degli eventi natalizi al fine di garantire

maggiore sicurezza e fruibilità ai tantissimi giuglianesi che si daranno

appuntamento per scambiarsi gli auguri. Piazza Matteotti e Piazza Gramsci ospiteranno gli show live Easy Chic – DJ Irene Ferrara e Maggie in Trio – DJ Luigi Landolfo che intratterranno tutti a suon di musica fino alle 20:30.

Aperitivi in piazza a Giugliano, chiuse le strade del centro: gli orari

Due le ordinanze in atto per garantire la riuscita degli eventi, la prima firmata dal comandante della Polizia Municipale Saverio Valio che prevede l’istituzione di una ZTL con divieto di transito dalle 16:00 alle 21:00 lungo corso Campano da piazza Trivio a via A. Panico, lungo via Cumana dall’angolo di via Concezione a piazza Matteotti, lungo via Roma e lungo il tratto di piazza Gramsci compreso tra la Banca di Credito Popolare e l’angolo di via Vittorio Veneto.

Vengono inoltre istituiti, sempre nello stesso arco temporale, i sensi unici in via A. Palumbo dall’angolo di via Labriola all’angolo di via Cacciapuoti in direzione via Aviere M. Pirozzi e in via Cumana dall’angolo di via Concezione all’angolo di via S.Anna in direzione via S.Anna.

Disposto poi il divieto di sosta su via Roma e l’apertura di via Aviere L. Iodice per agevolare la sosta dei veicoli di avventori e commercianti. Ai residenti delle zone interessate alla limitazione della circolazione verrà comunque garantita la possibilità di accedere ed uscire dalle proprie abitazioni utilizzando i varchi più vicini non interessati dagli eventi, fermo restando l’invito a tutti di limitare al minimo l’utilizzo dei veicoli.

Una seconda ordinanza, a firma del primo cittadino Nicola Pirozzi, dispone per i pubblici esercizi il divieto alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro per garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti nonché la tutela dell’ambiente e della vivibilità urbana. Il divieto non è applicato per i clienti ammessi all’interno del locale e per quelli seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale.

Di conseguenza, si vieta ai partecipanti all’evento il divieto di detenzione e consumo di bevande e alimenti contenuti in contenitori di vetro su area pubblica non data in concessione. Sarà, perciò, vietato l’accesso alle aree interessate agli eventi, di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica. L’inosservanza del provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell’articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.