Cresce l’ansia per il campione Gianluca Vialli che, in queste ore, è stato ricoverato in una clinica a Londra. Le condizioni della malattia si sono aggravate e sarebbe stato necessario il ricovero. Partita ieri anche la mamma 87enne che ha raggiunto il capo delegazione azzurro in ospedale.

Ansia per Gianluca Vialli: le condizioni si aggravano, ricoverato a Londra

Dal 2017 Gianluca Vialli sta lottando contro un tumore al pancreas. Che la situazione fosse tornata di nuovo seria si era capito subito dopo l’ultimo comunicato rilasciato da Vialli alla FIGC poche righe ufficiale, in cui sostanzialmente annunciava di prendersi una pausa dalla Nazionale per dedicarsi completamente alle cure. Il tumore al pancreas si è ripresentato, costringendolo a fermare qualsiasi attività sportiva e di concentrarsi soltanto sulla salute

Proprio il commissario tecnico nei giorni scorsi era stato profondamente ferito dalla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, affetto da leucemia, e adesso tutto il mondo del calcio è in ansia per un altro campione.