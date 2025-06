Si chiama Francesco Mallardo e ha 55 anni l’uomo di Giugliano, originario di Casacelle, sparito questa mattina dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il 55enne si è allontanato volontariamente facendo perdere le proprie tracce.

Si allontana dall’ospedale e sparisce nel nulla: Giugliano in ansia per Francesco

Erano circa le 12 quando Francesco ha lasciato il suo posto letto ed è sceso in strada. Alcuni testimoni riferiscono che stava chiedendo un passaggio agli automobilisti in transito. Il 55enne soffre di schizofrenia e ha problemi di salute. Nella giornata di ieri è stato trasportato in ambulanza al nosocomio puteolano dopo la scoperta di una neoplasia.

I familiari, contattati dalla nostra redazione, ci hanno spiegato che è molto più magro di come appare in foto e che ha difficoltà a camminare, circostanza che rende difficile per lui allontanarsi a piedi. Chiunque lo veda o ne abbia notizia, può contattare le forze dell’ordine.