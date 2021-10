Sant’Antimo. Sono ore di ansia quelle che sta vivendo la comunità santantimese dopo aver appreso della scomparsa di Carmine. Il giovane è stato visto per l’ultima volta a scuola. Indossava una maglietta azzurra e un pantalone tuta di colore blu.

Sant’Antimo in ansia per Carmine, sparito nel nulla a scuola

Stamattina Carmine – secondo quanto si apprende dai web – avrebbe raggiunto i bagni dell’istituto e poi sarebbe scomparso nel nulla. Di lui nessuno sa che fine abbia fatto. La famiglia del ragazzo è disperata. Da ore, infatti, non si hanno sue notizie.

Proprio per questo i familiari del ragazzo hanno lanciato un appello sui social, con la speranza che qualcuno possa rivelare elementi utili per la ricerca. Chiunque avesse sue notizie, può rivolgersi ai Carabinieri o contattare il numero indicato nel post della famiglia: 3400582183.

Il caso di Rosa Di Domenico

Non è la prima volta che Sant’Antimo vive momenti di ansia per la sparizione di un minore. Nel 2017 a far perdere le sue tracce fu Rosa di Domenico, scappata con un uomo di 26 anni di origini pakistane, Alì Quasib. In quella circostanza si trattò di una fuga volontaria. Dopo disperate ricerche e grazie all’aiuto della trasmissione “Chi l’Ha Visto?”, Rosa fu rintracciata in Turchia e fatta rientrare in Italia nel marzo del 2018 in buone condizioni di salute. La Procura indagò per sequestro di persona.

AGGIORNAMENTI: CARMINE E’ STATO RITROVATO