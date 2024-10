Ritrovata questa mattina dai carabinieri Ilaria, la donna di 36 anni sparita ieri mercoledì 16 ottobre alle 22. La famiglia aveva lanciato un appello disperato.

Ansia a Giugliano, Ilaria sparisce nel nulla per ore: ritrovata questa mattina

La 36enne si era allontanata dal suo appartamento situato nel parco Fiorito di Piazza Gramsci. Al momento della sparizione, indossava un piumino lungo e abiti di colore nero. Ha i capelli rasati.

I familiari avevano lanciato un appello via social rivolto a tutti i cittadini per ritrovarla, fornendo alcuni dettagli. Per fortuna, questa mattina, la notizia pervenuta dai carabinieri: i militari dell’Arma l’hanno identificata mentre vagava lungo corso Campano e l’hanno riaccompagnata a casa.