Erano legate da una relazione sentimentale le vittime della sparatoria avvenuta questa notte. Come spiega l’Ansa, Ilaria Capezzuto, 34 anni, avrebbe deciso di fare fuoco contro la sua compagna, Daniela Strazzullo, 31 anni, per poi allontanarsi e togliersi la vita.

Napoli, Ilaria e Daniela legate da una relazione sentimentale: gli spari contro la 31enne e poi il suicidio

Daniela, però, non è morta subito ma è stata ritrovata in gravi condizioni all’interno dell’auto che stava guidando quando è rimasta vittima dei colpi d’arma da fuoco. Lotta tra la vita e la morte all’Ospedale del Mare. La Capezzuto, invece, si è tolta la vita poco dopo, in via Pinocchio, a una manciata di chilometri, probabilmente dopo essersi suicidata con la stessa arma puntata alla sua tempia. Per lei non c’è stato niente da fare.

La dinamica resta ancora da ricostruire con esattezza, così come il movente. Si tratta di un tentato omicidio-suicidio presumibilmente legato a motivi passionali. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.