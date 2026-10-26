Svolta giudiziaria nel processo bis a carico di Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi strappata alla vita con 37 colpi di coltello il 27 maggio 2023 a Senago.

Femminicidio Giulia Tramontano, appello bis per Impagnatiello: riconosciuta la premeditazione

Accogliendo le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di secondo grado sul punto, i giudici d’appello di Milano hanno reintegrato l’aggravante della premeditazione. Per l’ex barman, già condannato al carcere a vita e attualmente detenuto a Pavia, il riconoscimento dell’impianto premeditativo si traduce in un inasprimento della pena con tre mesi di isolamento diurno.

Alla pronuncia del dispositivo, la famiglia della vittima ha accolto il verdetto con un lungo applauso in aula, stringendosi in un abbraccio liberatorio con l’avvocato Nicodemo Gentile. Le motivazioni che hanno portato alla decisione saranno rese note entro 45 giorni.

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