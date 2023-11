“In questo momento di lutto, sentiamo il bisogno di concentrarci sul sostegno reciproco e sulla compassione. Dedichiamo questo tempo per onorare nel silenzio la memoria del giovane Aniello e riflettere sul vero senso della vita”. Con queste parole il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali di Aniello Marino, il 17enne sparito due giorni fa e ritrovato morto ieri a seguito di un incidente alla stazione ferroviaria di Frattamaggiore.

Aniello morto investito da un treno: sindaco di Orta di Atella proclama lutto cittadino

Il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo sarebbe avvenuto in serata. Il 17enne sarebbe sceso dal treno proveniente da Napoli e avrebbe attraversato i binari anziché imboccare il sottopassaggio. In quel momento sarebbe sopraggiunto un treno che l’ha investito in pieno.

Il riconoscimento è avvenuto grazie alle scarpe, rimaste integre nell’impatto contro il convoglio. Sul caso indagano gli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno subito avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna ipotesi è esclusa: si va dall’incidente al gesto volontario, ma al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di una spinta volontaria da parte di ignoti.

L’autopsia

A chiarire i contorni della vicenda sarà l‘esame autoptico che la Procura di Napoli Nord potrebbe disporre nelle prossime ore. Attualmente i resti dell’adolescente sono presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano.

Gli appelli

Subito dopo la scomparsa del ragazzo, la mamma aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo e anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?” si è unita alle ricerche tramite i suoi canali social. Poche ore dopo, il tragico ritrovamento.