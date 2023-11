Drammatico epilogo per Aniello Marino, il 17enne di Orta di Atella sparito nella giornata di ieri, 23 novembre. Il ragazzo sarebbe morto a seguito di un incidente alla stazione ferroviaria di Frattamaggiore.

Frattamaggiore, ritrovato Aniello Marino: il 17enne morto alla stazione

La tragedia, secondo quanto riporta Atellanews, sarebbe avvenuta nella serata di ieri. Il 17enne sarebbe sceso dal treno proveniente da Napoli e avrebbe attraversato i binari anziché imboccare il sottopassaggio. In quel momento sarebbe sopraggiunto un treno che l’ha investito in pieno. Tante le ipotesi investigative: oltre a quella dell’incidente, anche quella del gesto volontario o addirittura di una spinta volontaria da parte di ignoti. Ciò che è certo è che Aniello sarebbe deceduto sul colpo e il suo corpo smembrato nell’impatto.

Il riconoscimento è avvenuto soltanto grazie alle scarpe, rimaste integre nello scontro con il convoglio. Sul caso indagano gli uomini della Polizia Ferroviaria, che hanno subito avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. In queste ore si sono moltiplicati gli appelli per trovarlo: da ieri alle 18 di lui non si avevano più notizie.

Giallo sulla dinamica

Attualmente i resti del sedicenne sono presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano per essere esaminati. Informata la Procura di Napoli Nord di Aversa, che potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire se il decesso sia dovuto o meno a un incidente.