È morto all’età di 58 anni il centauro coinvolto in un incidente ad Angri, in provincia di Salerno. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter.

Angri, scontro auto-scooter: muore 58enne

La dinamica è ancora da chiarire. Come riporta Agro24, lo schianto è avvenuto in via dei Goti. A seguito dell’impatto frontale tra il mezzo a due ruote e un’auto guidata da una donna, il 58enne sarebbe sbalzato dalla sella per morire sul colpo dopo essere rovinato al suolo.

Nonostante, infatti, l’immediato arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rilevato vano. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Toccherà ora alle forze dell’ordine ricostruire le fasi del sinistro ed accertare le responsabilità.