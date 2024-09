Ancora maltempo in Campania. Dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta stanotte sul territorio regionale, è in arrivo una nuova perturbazione. A tal proposito, la Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo per temporali “improvvisi e intensi” che caratterizzeranno l’intera giornata di domani.

Ancora allerta meteo in Campania: in arrivo temporali, fulmini e vento forte

L’avviso entra in vigore a partire dalla mezzanotte e resta valido fino alle 23.59 di domani, mercoledì 25 settembre. L’allerta riguarda la quasi totalità del territorio campano. Sono escluse soltanto l’Alta Irpinia, il Sannio e il Tanagro.

La Protezione Civile avverte che la particolare perturbazione in atto “potrebbe portare a rapidi cambi di quadro meteo e a improvvisi temporali, anche di forte portata, a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico. “Saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi”, si legge in una nota.