Amazon pronto a comprare il Calcio Napoli. E’ la clamorosa indiscrezione che ha lanciato “1 Station Radio”. Il proprietario del colosso della distribuzione online, Jeff Bezos, sarebbe intenzionato ad acquistare la SSCN e avrebbe già un progetto per appropriarsi del club, in questo momento nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi anni, il Presidente ha stretto rapporti con Amazon, aprendo gli store sul marketplace digitale e adoperando il logo Amazon sulle magliette dei calciatori del Napoli in qualità di sponsor.

Amazon compra il Napoli?

La notizia dell’interesse del proprietario di Amazon per la Società Sportiva Calcio Napoli è stata diffusa da Luca Cerchione, giornalista e conduttore radiofonico: “Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è in pole position per diventare il nuovo proprietario del Napoli al posto di Aurelio De Laurentiis.

miliardario ha già un progetto in meno con la creazione dell’Amazon Arena Maradona e l’acquisizione del secondo porto del capoluogo partenopeo“. Bezos potrebbe concludere l’acquisto entro il 2026. Aurelio De Laurentiis in questo momento avrebbe i conti in rosso: la volontà di tagliare gli ingaggi ad ogni costo e di ridimensionare la società sarebbe proiettata proprio nell’ottica di vendere il Napoli.

Il problema della multiproprietà per De Laurentiis

Un altro indizio che farebbe presumere la possibilità da parte di Jeff Bezos, patron del colosso statunitense, di acquistare il Napoli è la risoluzione del problema della multiproprietà entro il 2024 per i De Laurentiis: al momento, sono proprietari del Napoli e del Bari e tra due anni, secondo le nuove regole, non ci sarà più la possibilità di tenere entrambi i club.

Luigi De Laurentiis ha fatto capire che c’è la possibilità di cedere il Napoli e di tenere il Bari; pare che anche Aurelio De Laurentiis sia intenzionato a seguire la stessa scia, ossia investire sul Bari, lasciando il Napoli calcio.