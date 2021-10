Lutto a Bacoli: Mario Capuano è deceduto a soli 20 anni, dopo aver lottato duramente contro un male atroce. Il dramma si è verificato solo pochi giorni dopo un’altra tragica scomparsa nel medesimo comune, quella di Alessandro Lucci, 23enne anche lui morto dopo aver affrontato un lungo calvario.

Lutto a Bacoli: il ricordo del sindaco

La prematura scomparsa di Mario Capuano è stata comunicata ai cittadini direttamente dal sindaco Josi Della Ragione, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “È un nuovo giorno di lutto. Bacoli perde il suo piccolo Mario Capuano, 20 anni. Ha lottato tanto. Purtroppo, ce lo ha portato via un male atroce. A nome di tutta la comunità bacolese, mi stringo al dolore della famiglia. Alla mamma, Matilde. Al papà, Ciro. Sono ore tremende per la nostra città che, dopo il giovane Alessandro Lucci, vede volare in cielo un altro angelo. Non esistono parole per commentare la morte di un ragazzo. Solo il silenzio. Riposa in pace”.

Un altro triste epilogo in pochi giorni

La tragedia che ha colpito la famiglia di Mario Capuano è la seconda avvenuta a Bacoli negli ultimi giorni: lo scorso 22 ottobre, infatti, Alessandro Lucci è morto per leucemia a soli 23 anni. Due giovani vite spezzate troppo presto a causa dei mali del secolo.