Allevamento abusivo su un terreno dell’Inps: sequestrati manufatto e 40 capi avicoli

Una struttura abusiva di circa 270 metri quadrati, realizzata su un fondo di proprietà dell’INPS sottoposto a vincolo paesaggistico e adibita all’allevamento di animali da cortile, è stata sequestrata dalla Polizia Locale in via Nuova del Campo, a Napoli.

Allevamento abusivo su un terreno dell’Inps: Polizia Locale e ASL sequestrano manufatto e 40 capi avicoli

L’intervento è stato condotto dagli agenti dell’Unità Operativa Stella con il supporto del personale veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro e della società incaricata della gestione del patrimonio immobiliare. I controlli hanno consentito di accertare la realizzazione di un manufatto in legno in assenza dei prescritti titoli edilizi e delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche. La struttura, stabilmente ancorata al suolo, era dotata di copertura e degli impianti elettrico e idrico.

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre riscontrata la presenza di un allevamento composto da 40 capi avicoli, risultato privo della prescritta autorizzazione sanitaria e della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. Il personale veterinario dell’ASL ha disposto il sequestro sanitario degli animali, affidandoli in custodia al detentore. A quest’ultimo è stato comunque consentito, su indicazione dei veterinari, di accedere alla struttura esclusivamente per lo svolgimento delle attività indispensabili all’alimentazione e alla cura dei capi sottoposti a sequestro.

La Polizia Locale ha sequestrato il manufatto abusivo e deferito il responsabile all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato connesse alla realizzazione di opere edilizie in assenza dei prescritti titoli abilitativi, alla violazione della normativa paesaggistica e all’occupazione abusiva di un fondo di proprietà altrui.