Giugliano, “Giornate di Cultura”: a Casacelle si presenta “Il bambino di Piscinola”

Giugliano. Continuano gli appuntamenti intitolati “Giornate di Cultura” promossi dalla parrocchia San Massimiliano M. Kolbe in via Pigna in collaborazione con l’ufficio del Garante dei detenuti della provincia di Caserta e il comune di Giugliano. Venerdì 20 novembre 2026 alle ore 18,30, presso la sala teatro della chiesa del quartiere Casacelle, avrà luogo la presentazione del libro edito da Grausedizioni dal titolo “Il bambino di Piscinola”.
Interverranno l’assessore alla cultura del comune di Giugliano, l’avvocato Marco Sepe, il garante dei detenuti della provincia di Caserta, Don Salvatore Saggiomo, lo studente di filosofia, Daniele Minopoli e l’autore del testo Francesco Mennillo. Un dibattito sulla periferia, sull’infanzia e sui sentimenti.