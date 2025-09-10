L’allerta meteo dell’11 settembre fa slittare l’inizio della scuola in molti comuni della Campania. Determinante la proproga dell’allertadi colore arancione fino a domani alle 14 su tutto il territorio regionale.

Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse in diversi comuni: elenco in aggiornamento

L’elenco dei comuni dove le scuole saranno chiuse si sta aggiornando di minuto in minuto. Al momento la decisione di sospendere le lezioni scolastiche è stata adotta a Torre del Greco, Castellammare, Portici, Ischia, Pompei, Pozzuoli. Non si esclude che nelle prossime ore vengano adottati provvedimenti simili anche in altri comuni della provincia.

L’allerta

Come specificato in un bollettino diramato dalla Protezione Civile della Regione, l’allerta scatta a partire dalle ore 14 di oggi, mercoledì 10 settembre, fino alle 14 di domani. Il livello di criticità riguarda le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sul resto della regione resta l’allerta gialla.