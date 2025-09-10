La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato da gialla ad arancione l’allerta meteo già in vigore, a partire dalle ore 14 di oggi, mercoledì 10 settembre, fino alle 14 di domani, giovedì 11 settembre.

Campania, temporali e grandine: scatta l’allerta meteo arancione su Napoli e zone interne

Il livello di criticità riguarda le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sul resto della regione resta l’allerta gialla. Sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnate da fulmini, grandine e raffiche di vento. Previsti rischi idrogeologici con possibili allagamenti, smottamenti, innalzamento dei corsi d’acqua minori e caduta massi.