Dopo l’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile prevista per domani, martedì 22 novembre su tutta la Campania, arrivano le prime ordinanze da parte dei sindaci campani relative alle scuole. Alcuni primi cittadini hanno già firmato il provvedimento che stabilisce la chiusura degli istituti scolastici per la giornata di domani, martedì 22 novembre.

Campania, scuole chiuse: l’elenco dei comuni

I primi a firmare l’ordinanza di chiusura sono stati i sindaci di Sapri, Cava de Tirreni, Ercolano e Barano d’Ischia. Anche il sindaco di Procida ha firmato l’ordinanza di chiusura di scuole e cimiteri su tutto il territorio.

Per questa riguarda Napoli e provincia, al momento, non è stata presa nessuna decisione da parte delle istituzioni. Non è da escludere, però, che tra stasera e domani mattina, in base al livello di criticità delle condizioni meteo, i sindaci optino in extremis per la sospensione delle lezioni.