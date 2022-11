Anche Napoli chiude le scuole per la giornata di 22 novembre. Dopo l’annuncio dell’allerta meteo di colore arancione, il sindaco, Gaetano Manfredi, ha disposto con ordinanza la sospensione delle lezioni per tutti gli istituti di ogni ordine e grado. La decisione arriva dopo i provvedimenti analoghi adottati da molti sindaci della provincia come Caivano e Portici.

Napoli, chiuse tutte le scuole

“In conseguenza dell’avviso di allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre – si legge nella nota stampa – che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini. Sarà pubblicata a breve la relativa ordinanza”.

Il provvedimento è stato esteso anche ad alcuni siti culturali: “Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni”.

Gli altri comuni

Provvedimenti di chiusura hanno riguardato anche altri comuni della Campania, tra cui i due capoluoghi Benevento e Salerno, poi Sapri, Morcone e Nocera Inferiore e molti centri urbani dell’hinterland partenopeo, come Ercolano, Portici, Casoria, Afragola, Cardito, Frattaminore, Frattamaggiore, Mugnano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Torre del Greco.