Allarme sicurezza ad Aversa, raid su auto e negozi in centro: “Città terra di nessuno”

Ad Aversa è di nuovo allarme sicurezza. I malviventi continuano ad agire indisturbati, soprattutto nei fine settimana.

Nel mirino auto in sosta e attività commerciali. Nel weekend appena trascorso, ignoti hanno distrutto i finestrini di diverse vetture in pieno centro, tra via Orabona e via Cesare Battisti.

Solo una settimana fa, un furto anche in via Diaz: presa di mira un’attività specializzata nella vendita di elettrodomestici.

Sulla vicenda interviene il consigliere di centrosinistra Mario De Michele, che parla di “città terra di nessuno” e punta il dito contro l’amministrazione: “I cittadini aspettavano il patto per la sicurezza. Che fine ha fatto? – chiede – servono interventi mirati e immediati”.