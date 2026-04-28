Allarme sicurezza ad Aversa, De Michele attacca: “È anche responsabilità di Matacena”

Si riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza ad Aversa. Nel corso della trasmissione Campania Oggi, in onda su Teleclubitalia, il consigliere di opposizione Mario De Michele ha rivolto critiche nette all’amministrazione guidata dal sindaco Franco Matacena, intervenendo sull’escalation di microcriminalità registrata nelle ultime settimane.

Secondo De Michele, “c’è anche una responsabilità politica precisa” da parte della maggioranza, accusata di non aver messo in campo misure efficaci nonostante le ripetute segnalazioni. Il consigliere rivendica le iniziative portate avanti in aula: “Siamo stati costretti a presentare interrogazioni anche durante l’approvazione del bilancio di previsione più di una settimana fa. I fatti parlano chiaro: da un paio di mesi si registrano più raid nella stessa notte. Questo significa che i malviventi percepiscono l’assenza di controlli e la certezza di farla franca”, afferma De Michele.

L’esponente della Politica Che Serve richiama poi una proposta avanzata in passato: “Avevo invitato il sindaco a recarsi in Prefettura per chiedere l’intervento dell’esercito. Sono stato “deriso” e qualcuno mi ha detto che ho esagerato. Eppure, da allora, gli episodi si sono moltiplicati”.Infine, l’affondo anche sul fronte della prevenzione: “Abbiamo presentato emendamenti per destinare risorse alla videosorveglianza con lettura targhe. Non ci dimentichiamo che la precedente amministrazione aveva ottenuto finanziamenti per 500mila euro per due progetti del ministero dell’interno, l’hanno scorso sollecitammo l’amministrazione Matacena a dare seguito a questi finanziamenti. Uno dei due progetti sembra recuperato, dell’altro non si hanno più notizie”.

La puntata di oggi 28/04/2026