E’ allarme granchi blu. Non solo lungo il Po, ma anche il litorale domizio-flegreo. La specie “aliena” proveniente dalle Americhe sta lentamente popolando anche il Sud Italia e rischia di compromettere la biodiversità e l’ecosistema marino delle nostre zone.

Allarme granchi blu a Lago Patria: a rischio l’ecosistema

Almeno due le segnalazioni giunte al parlamentare Francesco Emilio Borrelli relative alla comparsa del granchio blu sulle coste campane. La prima riguarda la foce del Lago Patria, già oggetto di attenzioni mediatiche per l’inquinamento e la pesca di frodo.

I crostacei in questione, che dall’Atlantico stanno colonizzando vaste aree del delta del Po, non rappresentano una minaccia diretta alla nostra specie, ma compromettono l’equilibrio dell’ecosistema marino perché si nutrono di molluschi bivalvi come cozze e vongole danneggiando anche l’economia del territorio e gli allevamenti umani.

A Bacoli

Un pescatore ha catturato un esemplare del crostaceo incriminato anche a Bacoli, pochi chilometri più a sud della foce del Lago Patria. “Ciao Francesco, ti mando la foto di un granchio blu. Specie aliena catturato a Marina grande di Bacoli, carapace di circa 10 cm, il che fa capire che non trova specie contrastanti”.