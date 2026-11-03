Non si ferma l’ondata di furti d’auto a Giugliano e nei comuni limitrofi. L’ultimo episodio ieri ha visto protagonista don Francesco Riccio, derubato della propria vettura mentre celebrava la messa dei defunti al cimitero. Fortunatamente, i carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano hanno ritrovato l’auto appena un’ora dopo la denuncia, nel rione Berlingieri a Secondigliano.

Allarme furti d’auto tra Giugliano, Marano e Arzano: ladri agiscono ormai in pieno giorno

Ma è solo l’ultimo di una serie di episodi che alimentano la preoccupazione dei cittadini. Pochi giorni fa nel mirino dei ladri sempre la macchina di un sacerdote: questa volta a farne le spese don Luigi Merola, noto parroco anticamorra, derubato della sua vettura a Marano.

Al confine con Melito e Mugnano, invece, in via Madonna delle Grazie, domenica sera, un automobilista ha denunciato sui social un tentato furto, sventato grazie all’allarme e al tempestivo intervento di alcuni amici. E i ladri non si fermano neppure davanti alla folla. A luglio, in via Colonne, due uomini hanno rubato una Fiat 500L in pieno giorno, davanti all’ufficio postale, sotto gli occhi dei passanti. Una scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

Stessa spregiudicatezza sulla rotonda di Arzano, dove un’Alfa Giulietta è stata portata via alle nove del mattino, davanti ad altri automobilisti. Anche in questo caso il raid fu filmato dalle telecamere di un’attività commerciale. Tra i cittadini intanto cresce la paura, insieme alla richiesta di maggiori controlli e sicurezza.