Napoli, rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo: lui prende a calci l’auto, arrestato

Ha preteso denaro da un automobilista per la sosta e, davanti al suo rifiuto, ha reagito inveendo contro di lui e colpendo la vettura con calci e un oggetto metallico. Un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione. L’uomo è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Parcheggiatore abusivo molesto nel centro di Napoli

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 25 gennaio, in via Santa Maria di Costantinopoli, nel centro storico di Napoli.

Gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa relativa alla presenza di un parcheggiatore abusivo molesto. Una volta sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un automobilista che ha raccontato quanto sarebbe accaduto poco prima.

Rifiuta di consegnare il denaro, danneggiata l’auto

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, dopo aver parcheggiato la propria vettura sarebbe stato avvicinato da un uomo che gli avrebbe chiesto del denaro per la sosta.

Al rifiuto dell’automobilista, il presunto parcheggiatore abusivo avrebbe iniziato a inveire contro di lui, per poi prendere a calci l’auto e colpirla anche con un oggetto metallico.

Rintracciato a Vico Sant’Aniello a Caponapoli

Grazie alle descrizioni fornite, gli agenti hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a individuare il 27enne poco dopo in Vico Sant’Aniello a Caponapoli.

Il giovane è stato bloccato e, durante il controllo, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di un paio di forbici.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato per tentata estorsione e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le contestazioni dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.