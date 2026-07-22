Rubano un’auto in pieno giorno, davanti all’ufficio postale e in una delle strade più trafficate di Giugliano. È l’ennesimo episodio che riaccende l’allarme furti in città. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina, martedì 21 luglio, intorno alle 10, in via Colonne. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, diffuse online, mostrano due uomini arrivare a bordo di una Jeep, fermarsi accanto a una Fiat 500L parcheggiata e agire con estrema rapidità.

Giugliano, furto d’auto in via Colonne in pieno giorno: rubano 500L in pochi minuti

Uno dei due scende, apre l’auto in pochi istanti e riesce a metterla in moto. Poco dopo entra in azione il complice, che sale sulla vettura appena rubata e si allontana, mentre l’altro fugge con la Jeep. Tutto accade nel giro di pochi minuti, sotto gli occhi di automobilisti e passanti, in un’area frequentatissima e proprio di fronte all’ufficio postale. Stessa dinamica che era accaduta poco tempo fa anche al Corso Campano.

Questo ennesimo episodio alimenta la preoccupazione dei cittadini, sempre più allarmati per i furti di auto messi a segno anche in pieno giorno e nei punti più trafficati della città. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Il video