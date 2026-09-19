Pozzuoli, box abusivi nei cortili pubblici e lavoratori in nero: denunce e chiusura di un’attività

Spazi destinati alla collettività trasformati abusivamente in box privati per parcheggiare le automobili. È una delle situazioni scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante un servizio di controllo ad ampio raggio effettuato sul territorio comunale.

Il bilancio comprende diverse denunce, lavoratori risultati irregolari e la chiusura amministrativa di un’attività commerciale per le carenze riscontrate durante gli accertamenti.

Pozzuoli, tre box abusivi costruiti sul suolo pubblico a Reginella

I Carabinieri sono intervenuti nella località Reginella, dove hanno individuato tre box che, secondo quanto accertato dai militari, erano stati realizzati senza alcuna autorizzazione all’interno di cortili pubblici. Le strutture avrebbero sottratto spazi destinati all’uso comune, trasformandoli di fatto in aree private utilizzate per il parcheggio delle automobili.

Per questa vicenda sono stati denunciati un 52enne, una 48enne, un 45enne e una 44enne, chiamati ora a rispondere delle contestazioni formulate a loro carico.

Lavori senza autorizzazione e cinque lavoratori irregolari

I controlli hanno interessato anche un immobile nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Una donna di 27 anni, indicata come committente degli interventi, è stata denunciata perché i lavori sarebbero stati effettuati senza le autorizzazioni previste.

Nel cantiere i Carabinieri hanno inoltre individuato cinque lavoratori irregolari. Sono quindi scattati gli ulteriori accertamenti previsti dalla normativa.

Non si ferma all’alt e urta l’auto dei Carabinieri

Momenti concitati durante un altro controllo. Un 21enne in sella a uno scooter non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari, dando origine a un breve inseguimento.

Nel tentativo di allontanarsi, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il giovane avrebbe urtato la gazzella dell’Arma. La fuga è durata poco: il 21enne è stato raggiunto, bloccato e identificato. Per lui è scattata una denuncia per fuga pericolosa.

Alla guida senza patente, denunciato 27enne

Nei guai anche un 27enne sorpreso alla guida di un veicolo senza patente.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era recidivo nel biennio. È stato quindi denunciato.

Controlli con l’Asl, chiusa un’attività in via del Mare

Una parte dell’operazione è stata condotta insieme al personale dell’Asl e ha riguardato un esercizio commerciale situato in via del Mare a Pozzuoli.

Durante l’ispezione sarebbero emerse gravi carenze igienico-sanitarie. All’interno dell’attività sono stati inoltre individuati due lavoratori in nero. La titolare è stata denunciata e per il locale è scattata la chiusura amministrativa.

I controlli dei Carabinieri hanno così interessato più fronti, dall’occupazione abusiva del suolo pubblico alla sicurezza nei cantieri, passando per la circolazione stradale, il lavoro irregolare e il rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle attività commerciali.